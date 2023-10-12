СМИ: госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в Израиль

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправился в Израиль. Об этом сообщил The Times of Israel.

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Госсекретарь перед отправкой в еврейское государство заявил, что Соединенные Штаты поддерживают израильский народ и прикрывают их.

«Мы будем поддерживать их завтра. Мы будем поддерживать их каждый день», — сказал дипломат.

О визите Блинкена в Израиль объявлял официальный представитель государственного департамента Мэттью Миллер. Госсекретарь должен встретиться в Израиле с представителями местных властей и обсудить помощь Вашингтона этой стране.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.