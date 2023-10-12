Пока вы спали: комиссия Wildberries и первый зарубежный визит Путина в году

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Wildberries ввел комиссию в 3% за оплату картами Visa и Mastercard

Видео дня

Комиссию в размере 3% от стоимости покупки ввел маркетплейс Wildberries за оплату товаров с международных карт Visa и Mastercard. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на раздел сайта компании про способы оплаты.

В публикации отмечается, что покупателя проинформируют об этом изменении в момент оформления заказа.

При налете ВВС Израиля на сектор Газа погибли не менее 50 палестинцев

Рано утром Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по населенным пунктам сектора Газа, атакам подверглись 450 наземных целей в городе Газа, Джебалии и Хан-Юнисе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

Согласно медицинским источникам, число погибших с полуночи выросло до 51, в больницы доставлены 281. Также масштабные бомбардировки привели к увеличению числа беженцев — опасные районы покинули 338 тыс. человек.

Путин прибыл в Киргизию

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Киргизию. Это его первый зарубежный визит в 2023 году, пишет ТАСС.

Лидер российского государства в четверг встретится со своими киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Они проведут переговоры, после чего состоится церемония подписания двусторонних документов. Также они выступят с заявлениями для прессы.

После этого Путин примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте.

США могут урегулировать украинский кризис прекращением отправки военной помощи

Соединенные Штаты могут легко и быстро добиться мирного урегулирования военного конфликта на Украине, если прекратят поставлять туда вооружение и боеприпасы с целью ослабить Россию. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал посольства РФ в США.

Таким образом дипломат прокомментировал новый пакет помощи Киеву от Вашингтона стоимостью около 200 миллионов долларов. Антонов считает, США продолжают надеяться на победу Украины. Однако новый пакет помощи не поможет войскам Украины добиться поставленных целей, уверен дипломат.

В Белгороде система ПВО сбила украинский БПЛА

Противовоздушная оборона РФ сбила украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Белгородской областью. Из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, в результате два человека погибли. Об этом пишет глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

«К большому горю, есть погибшие», — написал он.