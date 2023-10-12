Минздрав Израиля отказался лечить пленных бойцов ХАМАС

JP: Министерство здравоохранения Израиля не будет лечить пленных бойцов ХАМАС
Министр здравоохранения Израиля Моше Арбель заявил, что израильские государственные больницы перестанут оказывать медицинскую помощь взятым в плен бойцам ХАМАС.
Об этом пишет The Jerusalem Post.
По данным газеты, лечение бойцов ХАМАС мешает сосредоточиться на лечении пострадавших лиц и солдат Армии обороны Израиля.
«Государственная система здравоохранения не будет лечить их», — заявили в ведомстве касательно бойцов палестинского движения.
Ранее президент США Джо Байден призвал Израиль следовать «правилам войны» при ведении боевых действий с ХАМАС.
При этом поступала информация, что ХАМАС освободило из плена женщину с двумя детьми.