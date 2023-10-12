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JP: Министерство здравоохранения Израиля не будет лечить пленных бойцов ХАМАС

Министр здравоохранения Израиля Моше Арбель заявил, что израильские государственные больницы перестанут оказывать медицинскую помощь взятым в плен бойцам ХАМАС.

Минздрав Израиля отказался лечить пленных бойцов ХАМАС
© globallookpress.com

Об этом пишет The Jerusalem Post.

По данным газеты, лечение бойцов ХАМАС мешает сосредоточиться на лечении пострадавших лиц и солдат Армии обороны Израиля.

«Государственная система здравоохранения не будет лечить их», — заявили в ведомстве касательно бойцов палестинского движения.

Ранее президент США Джо Байден призвал Израиль следовать «правилам войны» при ведении боевых действий с ХАМАС.

Появились подробности об инциденте на ядерном объекте в Израиле

При этом поступала информация, что ХАМАС освободило из плена женщину с двумя детьми.