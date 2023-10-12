Украина сообщила о повреждениях в припортовой зоне Одесской области

Припортовая инфраструктура в Измаильском районе на юге Одесской области Украины получила повреждения в результате взрывов.

"В Измаильском районе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры", - написал он в Telegram-канале .

Ранее в некоторых регионах Украины, в том числе в Одесской, Винницкой и Черкасской областях, объявляли, а затем отменяли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Умани Черкасской области.