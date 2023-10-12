$99.93-1.42105.69-1.35

Припортовая инфраструктура на юге Одесской области получила повреждения после взрывов

Припортовая инфраструктура в Измаильском районе на юге Одесской области Украины получила повреждения в результате взрывов.

Украина сообщила о повреждениях в припортовой зоне Одесской области
© U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi

Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер.

"В Измаильском районе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры", - написал он в Telegram-канале.

В пресс-службе Сил обороны юга Украины уточнили, что повреждены складские здания.

Боррель обвинил Россию в ударах по культурным объектам в украинской Одессе

Ранее в некоторых регионах Украины, в том числе в Одесской, Винницкой и Черкасской областях, объявляли, а затем отменяли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Умани Черкасской области.