В Японии впервые назвали терактом действия ХАМАС в Израиле
Правительство Японии впервые назвало атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль терактом, ужесточив тем самым официальную оценку этих событий.
Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно на регулярной пресс-конференции в Токио.
"Мы категорически осуждаем эту террористическую атаку", - сказал он. При этом Мацуно добавил, что "гуманитарная ситуация в секторе Газа с каждым днем становится все серьезнее".
По его словам, Япония намерена предпринимать различные дипломатические усилия для деэскалации конфликта.
До этого власти Японии не употребляли термин "теракт" в отношении действий ХАМАС, называя их атакой и отмечая при этом, что "нападения и похищения невинных гражданских лиц не могут быть оправданы ни по какой причине".