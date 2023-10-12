В Японии впервые назвали терактом действия ХАМАС в Израиле

"Мы категорически осуждаем эту террористическую атаку", - сказал он. При этом Мацуно добавил, что "гуманитарная ситуация в секторе Газа с каждым днем становится все серьезнее".

До этого власти Японии не употребляли термин "теракт" в отношении действий ХАМАС, называя их атакой и отмечая при этом, что "нападения и похищения невинных гражданских лиц не могут быть оправданы ни по какой причине".