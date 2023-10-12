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В Японии впервые назвали терактом действия ХАМАС в Израиле

Правительство Японии впервые назвало атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль терактом, ужесточив тем самым официальную оценку этих событий.

В Японии впервые назвали терактом действия ХАМАС в Израиле
© ТАСС

Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно на регулярной пресс-конференции в Токио.

"Мы категорически осуждаем эту террористическую атаку", - сказал он. При этом Мацуно добавил, что "гуманитарная ситуация в секторе Газа с каждым днем становится все серьезнее".

По его словам, Япония намерена предпринимать различные дипломатические усилия для деэскалации конфликта.

До этого власти Японии не употребляли термин "теракт" в отношении действий ХАМАС, называя их атакой и отмечая при этом, что "нападения и похищения невинных гражданских лиц не могут быть оправданы ни по какой причине".