Посол Бен Цви: соседние с Израилем страны не хотят обострения конфликта

Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости. По словам Бен Цви, вокруг Израиля довольно много различных группировок, солидарных с ХАМАС . Они стараются обострить ситуацию, что называется, "под шумок".

Посол выразил мнение, что нет таких соседних с Израилем стран, которые хотят обострить конфликт. Он не думает, что ухудшения обстановки добиваются Ливан и Сирия, так проблемы в результате ответных израильских ударов лягут на плечи их правительств. Бен Цви отметил, что правительство Израиля полностью держит ситуацию под контролем. По его словам, Израиль готов к любым атакам и всегда будет на них отвечать. Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен предпринимать активные попытки сдерживания любой возможной агрессии против Израиля.