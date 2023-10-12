СМИ: на Украине возник дефицит молока из-за сокращения поголовья скота

Руководитель украинской агрофирмы «Колос» Леонид Центил заявил, что украинцы сталкиваются с дефицитом молока из-за массового вырезания поголовья скота.

Об этом пишет «Страна.ua».

По данным издания, спрос в стране на молоко уже существенно превышает предложение.

«На Украине назревает настоящий молочный кризис. Молоко уже в дефиците, а цены на него пошли вверх», — сказал Центил.

По его словам, за время конфликта под нож ушла почти треть поголовья.

«Статистка страшная... Частные дворы и мелкие фермеры массово вырезают коров», — добавил мужчина.

Ранее сообщалось, что потери Украины от эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, которое ввели Словакия, Венгрия и Польша, могут составить до $230 млн в месяц.