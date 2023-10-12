Трамп назвал Байдена посмешищем, которое оккупировало Белый дом
Бывший президент США Дональд Трамп назвал своего преемника Джо Байдена посмешищем, которое «оккупировало Белый дом», и обвинил его в некомпетентности.
«При Жуликоватом Джо вы получили хаос, кровопролитие, войну, террор и смерть», — цитирует Трампа РИА Новости.
При этом экс-президент заявил, что «враги Америки» по всему миру попросту не могут поверить тому, «насколько сильно им повезло».
Ранее Трамп заявил, что Байден сейчас находится не в лучшей форме.