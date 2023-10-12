Египет не желает открывать коридоры для беженцев из Газы, сообщили СМИ

Египет не станет открывать коридоры для беженцев из сектора Газа. Об этом сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на источники в египетских службах безопасности, передает РИА Новости.

Ранее появилась информация, что Израиль ведет переговоры об обеспечении безопасного выхода из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах». Так граждане США и мирные жители Палестины смогли бы покинуть опасный регион до начала вероятной наземной операции Израиля.

Jerusalem Post пишет, что Египет обсудил с США и другими странами планы по предоставлению гуманитарной помощи через границу с сектором Газа, однако меры по созданию безопасных коридоров для беженцев принимать отказался.

Один из собеседников газеты объяснил, что таким образом Египет хочет защитить «право палестинцев держаться за свое дело и свою землю».

При этом лидеры США и ОАЭ обсудили необходимость создания безопасных коридоров для доставки гуманитарной помощи для мирных жителей Палестины, сообщает агентство WAM. В ходе телефонной беседы они обсудили недавние региональные события и усилия по сдерживанию дальнейшей эскалации конфликта и усиления насилия.