В Газе иссякают продовольствие и предметы первой необходимости, заявила ООН

Запасы предметов первой необходимости и продовольствия в секторе Газа скоро иссякнут. Такое заявление сделал представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по Палестине Самер Абдельджабер, передает РИА Новости.

Он указал, что ситуация к настоящему моменту сложилась катастрофическая.

«Мы работаем на местах и делаем все возможное для того, чтобы нуждающиеся люди - те, кто покинул свои дома, те, кто живет в приютах – получали еду и помощь, необходимые им для выживания», — подчеркнул он.

Ранее международная гуманитарная организация указала, что собирается предоставить 800 тысячам палестинцев различные виды гуманитарной помощи. Специалисты отметили, что в Палестине был тревожно высок уровень отсутствия продовольственной безопасности и до обострения конфликта с Израилем. Тогда около 1,8 миллиона человек — треть населения страны — страдала от дефицита продовольствия, информирует ВПП.