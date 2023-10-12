В Газе иссякают продовольствие и предметы первой необходимости, заявила ООН
Запасы предметов первой необходимости и продовольствия в секторе Газа скоро иссякнут. Такое заявление сделал представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по Палестине Самер Абдельджабер, передает РИА Новости.
Он указал, что ситуация к настоящему моменту сложилась катастрофическая.
«Мы работаем на местах и делаем все возможное для того, чтобы нуждающиеся люди - те, кто покинул свои дома, те, кто живет в приютах – получали еду и помощь, необходимые им для выживания», — подчеркнул он.
Ранее международная гуманитарная организация указала, что собирается предоставить 800 тысячам палестинцев различные виды гуманитарной помощи. Специалисты отметили, что в Палестине был тревожно высок уровень отсутствия продовольственной безопасности и до обострения конфликта с Израилем. Тогда около 1,8 миллиона человек — треть населения страны — страдала от дефицита продовольствия, информирует ВПП.
Абдельджабер признал, что в кратчайшие сроки все запасы продовольствия и предметов первой необходимости в секторе Газа подойдут к концу. Во избежание катастрофы он предлагает проложить гуманитарный коридор, чтобы пострадавшие от военных действий люди могли получить необходимую помощь. Число пострадавших при этом растет с каждым днем, поэтому доступ к ресурсам нужен немедленно, настаивает он.