Байден призвал Израиль следовать «правилам войны»

Израиль в войне против палестинской группировки ХАМАС должен соблюдать нормы ведения боевых действий. Об этом в четверг, 12 октября, заявил американский президент Джо Байден в ходе беседы с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

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— Я верю, что Израиль делает все, что в его силах, чтобы сплотить страну, оставаться на одной волне, и мы собираемся сделать все, что в наших силах, чтобы убедиться, что Израиль сможет добиться успеха, — сказал Байден.

Он добавил, что Израиль, со всем своим гневом и огорчением, должен действовать согласно правилам войны.

Президент США подчеркнул, что знает Нетаньяху более 40 лет, за это время у них сложились близкие отношения. Байден рассказал об увиденных фотографиях жертв нападения боевиков ХАМАС на мирное население, после чего назвал атаку «кампанией чистой жестокости».

Американский лидер заявил, что увиденное им не просто ненависть, но чистая жестокость по отношению к еврейскому народу, после чего назвал 7 октября самым смертоносным днем для евреев со времен Холокоста, пишет The Hill.