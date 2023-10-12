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Ким Чен Ын уверен, что сотрудничество с РФ будет развиваться «на новом высоком уровне»

Отношения России и Северной Кореи будут развиваться «на новом высоком уровне». Такое заявление сделал лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении Владимиру Путину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений двух стран, пишет РИА Новости со ссылкой на текст поздравления от государственного агентства ЦТАК.

Ким Чен Ын уверен, что сотрудничество с РФ будет развиваться «на новом высоком уровне»
© ТАСС

Он также выразил надежду на то, что российский народ одержит победу над властью империалистов и признался, что совершенно доволен недавним официальным дружественным визитом в Россию. Лидер КНДР отметил, что ему и президенту РФ удалось обменяться мнениями по поводу «многостороннего развития корейско-российских отношений дружбы».

«Абсолютно уверен, что дружба, солидарность и сотрудничество между двумя странами, которые укреплялись из века в век, будут и впредь непрерывно развиваться на новом высоком уровне», — заявил Ким Чен Ын.

Лидер КНДР также выразил надежду на то, что российский народ «будет завоевывать победу и славу» в противостоянии с «политикой гегемонии», а также выстоит под введенными Западом из-за конфликта с Украиной санкциями. В заключение Ким Чен Ын пожелал Владимиру Путину здоровья и успехов в работе.

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