Ким Чен Ын уверен, что сотрудничество с РФ будет развиваться «на новом высоком уровне»

Отношения России и Северной Кореи будут развиваться «на новом высоком уровне». Такое заявление сделал лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении Владимиру Путину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений двух стран, пишет РИА Новости со ссылкой на текст поздравления от государственного агентства ЦТАК.

Он также выразил надежду на то, что российский народ одержит победу над властью империалистов и признался, что совершенно доволен недавним официальным дружественным визитом в Россию. Лидер КНДР отметил, что ему и президенту РФ удалось обменяться мнениями по поводу «многостороннего развития корейско-российских отношений дружбы».

«Абсолютно уверен, что дружба, солидарность и сотрудничество между двумя странами, которые укреплялись из века в век, будут и впредь непрерывно развиваться на новом высоком уровне», — заявил Ким Чен Ын.