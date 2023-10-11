Румыния захотела купить единственный молдавский порт на Дунае

Румыния действительно ведет переговоры о покупке молдавского порта Джурджулешты, рассказала президент Молдавии Майя Санду. Об этом пишет ТАСС.

© drivehub.md

Санду пояснила, что Кишинев ведет с Бухарестом переговоры о продаже порта на фоне того, что он расположен недалеко от румынской территории.

«Любая работа, любое развитие должно осуществляться в тесном сотрудничестве», — уточнила она.

Глава Молдавии заметила, что в контексте кризиса на Украине важно включить молдавский порт в Джурджулештах в комплекс портов в Рени, Измаиле, Галаце и Констанце.

Напомним, что в 90-е годы Молдавия получила от Украины 480 м берега Дуная взамен на участок автодороги у села Паланка Штефан-Водского района.

В 1996 году близ Джурджулешт начато строительство нефтеналивного терминала. Оно было закончено в 2006 году. В 2004 году правительство Молдовы заключило с иностранной компанией инвестиционный договор о строительстве в Джурджулештах порта, который смог бы принимать речные и морские суда.