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СМИ: Зеленский рассчитывает посетить Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает посетить Израиль на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на украинских и израильских чиновников.

СМИ: Зеленский рассчитывает посетить Израиль
© globallookpress.com

По их данным, представители администрации президента Украины направили офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официальный запрос с целью согласования визита. Как отмечают источники Axios, обсуждение находится на ранней стадии, конкретных дат возможного визита украинского лидера в Израиль пока нет.

Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с Нетаньяху безопасность украинских граждан в еврейском государстве на фоне атаки со стороны палестинского движения ХАМАС, а также влияние этих событий на ситуацию с безопасностью в регионе. Зеленский заявил о солидарности с Израилем и выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.