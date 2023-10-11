СМИ: Зеленский рассчитывает посетить Израиль
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает посетить Израиль на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на украинских и израильских чиновников.
По их данным, представители администрации президента Украины направили офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официальный запрос с целью согласования визита. Как отмечают источники Axios, обсуждение находится на ранней стадии, конкретных дат возможного визита украинского лидера в Израиль пока нет.
Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с Нетаньяху безопасность украинских граждан в еврейском государстве на фоне атаки со стороны палестинского движения ХАМАС, а также влияние этих событий на ситуацию с безопасностью в регионе. Зеленский заявил о солидарности с Израилем и выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.