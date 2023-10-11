В Финляндии расследуют пранк Вована и Лексуса с министром Валтонен

«Министерство иностранных дел расследует мошенничество, в ходе которого глава ведомства Элина Валтонен совершила видеозвонок с человеком, который не был тем, что на видео. МИД усиливает свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций впредь. Видеозвонок и его организация были обычными и не вызвали подозрений», — сказали в финском ведомстве.