В Финляндии расследуют пранк Вована и Лексуса с министром Валтонен
МИД Финляндии начало разбирательство по поводу видеозвонка российских пранкеров Вована и Лексуса министру иностранных дел страны Элине Валтонен. Об этом сообщает «РИА Новости».
Пранкеры выпустили ролик с разговором с Валтонен днем 11 октября. Позже информация об этом появилась в финских СМИ, на что последовала реакция МИД Финляндии, которое объявило о начале расследования.
«Министерство иностранных дел расследует мошенничество, в ходе которого глава ведомства Элина Валтонен совершила видеозвонок с человеком, который не был тем, что на видео. МИД усиливает свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций впредь. Видеозвонок и его организация были обычными и не вызвали подозрений», — сказали в финском ведомстве.
Там добавили, что во время разговора Валтонен «раскрыла общественную позицию Финляндии и ее взгляды на актуальные вопросы». При этом в МИД подчеркнули, что данные обсуждения не касались «конфиденциальной или секретной информации».