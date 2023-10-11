В США отменили выборы спикера палаты представителей

Палата представителей США отменила выборы своего нового спикера. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственный источник.

«Палата представителей не будет выбирать нового спикера в среду», — сообщает издание.

Отмечается, что члены палаты всё равно соберутся на заседание, однако выборов спикера на нём не будет. После этого палата вновь возьмёт перерыв в работе.

Отметим, что на отменённые выборы был выдвинут конгрессмен из Луизианы Стив Скализ. За его кандидатуру проголосовали 113 однопартийцев, ещё 99 высказались против. Согласно регламенту выборов, для проведения голосования номинант должен собрать более половины голосов.