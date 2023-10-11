Местный житель рассказал, что сейчас происходит в секторе Газа

Житель сектора Газа рассказал в интервью RT, что происходит в анклаве. Он подчеркнул, что электроснабжение прекращено, осталось мало топлива.

По его словам, люди заряжают смартфоны и другие устройства от генераторов, но те без горючего не смогут долго работать.

Мужчина отметил, что ожидаются проблемы с водой, так как ее качают электронасосы.

Он признался, что люди испытывают страх на фоне постоянных обстрелов со стороны соседнего государства. Он добавил, что свыше 200 тыс. человек покинули свои дома.

По его мнению, ситуация постепенно ухудшается. Мужчина пояснил, что свыше 5 тыс. жителей анклава получили ранения и травмы, в больницах мест нет, заканчиваются медикаменты.