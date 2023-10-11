В полиции Финляндии уточнили причину разрыва газопровода Balticconnector

СМИ: разрыв газопровода Balticconnector произошел из-за механического воздействия
Механическое воздействие стало причиной разрыва на подводном газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией, рассказали в финской Центральной криминальной полиции. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
В полиции отметили, что расследование инцидента по-прежнему идет по статье «саботаж».
Ранее глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен предположил, что Balticconnector мог получить повреждения от удара корабельного якоря.
По его мнению, сухогруз или иной большой корабль стоял на якоре. Штормовой ветер сдвинул его, сорвал с места. При этом был поврежден трубопровод.
В Норвежском институте Norsar пояснили, что также не исключают повреждение газопровода в результате соприкосновения с якорем корабля. Ученые отметили, что зафиксированный специалистами звук мог быть вызван ударом якоря.