Стали известны планы Эрдогана по урегулированию конфликта в Израиле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен разрешить палестино-израильский конфликт до того момента, как он распространится на другие страны. Об этом глава государства рассказал в ходе телефонного разговора с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном, сообщили в канцелярии турецкого лидера.
В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что его цель состоит в том, чтобы положить конец напряженности, пока она не распространилась на другие страны региона, и открыть путь к достижению справедливого мира путем переговоров, — говорится в сообщении.
В канцелярии также заявили о надежде Эрдогана на поддержку его усилий со стороны международного сообщества. Особенно в Турции рассчитывают на страны Ближнего Востока.
Ранее сообщалось о намерении Эрдогана вмешаться в урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной. По данным СМИ, Анкара стремится предотвратить эскалацию и углубление войны. Для достижения этой цели турецкие дипломаты уже приступили к работе над моделью соглашения, способного удовлетворить все стороны конфликта.
При этом представитель израильского Министерства иностранных дел Лиор Хаят заявлял, что переговоры с палестинским движением ХАМАС не ведутся. По его словам, Израиль находится в состоянии войны, поэтому такой шаг в Тель-Авиве рассматривают как невозможный. Хаят подчеркнул, что переговоры с членами движения даже не обсуждаются.