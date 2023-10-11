Стали известны планы Эрдогана по урегулированию конфликта в Израиле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен разрешить палестино-израильский конфликт до того момента, как он распространится на другие страны. Об этом глава государства рассказал в ходе телефонного разговора с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном, сообщили в канцелярии турецкого лидера.

В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что его цель состоит в том, чтобы положить конец напряженности, пока она не распространилась на другие страны региона, и открыть путь к достижению справедливого мира путем переговоров, — говорится в сообщении.

В канцелярии также заявили о надежде Эрдогана на поддержку его усилий со стороны международного сообщества. Особенно в Турции рассчитывают на страны Ближнего Востока.

Ранее сообщалось о намерении Эрдогана вмешаться в урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной. По данным СМИ, Анкара стремится предотвратить эскалацию и углубление войны. Для достижения этой цели турецкие дипломаты уже приступили к работе над моделью соглашения, способного удовлетворить все стороны конфликта.