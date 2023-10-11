Столтенберг объяснил, зачем нужно усиление США на Ближнем Востоке

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на брифинге, что усиление присутствия США на Ближнем Востоке необходимо, чтобы «враждебные Израилю» государства не пытались использовать ситуацию. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы наблюдаем усиление военного присутствия США в регионе, что является сдерживающим фактором в этом конфликте», — отметил Столтенберг.

В настоящее время, пояснил генсек, высказываются опасения о том, что США и их союзники основные усилия будут прикладывать на израильском направлении, отвлекутся от поддержки Украины.

Столтенберг заметил, что у НАТО достаточно сил, чтобы реагировать одновременно на несколько вызовов, организации не требуется выбирать только одно направление.