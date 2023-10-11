Эрдоган провел переговоры с ХАМАС по вопросу заложников

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с представителями палестинского движения ХАМАС вопрос удерживаемых израильских заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое издание Habertürk.

Отмечается, что никто из официальных лиц Турции никак не прокомментировал информацию о переговорах. Каких-либо подробностей о результатах разговора Эрдогана с представителями ХАМАС также не поступало. Согласно утверждению источника, встреча состоялась в Анкаре.