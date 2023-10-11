Эрдоган провел переговоры с ХАМАС по вопросу заложников
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с представителями палестинского движения ХАМАС вопрос удерживаемых израильских заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое издание Habertürk.
Отмечается, что никто из официальных лиц Турции никак не прокомментировал информацию о переговорах. Каких-либо подробностей о результатах разговора Эрдогана с представителями ХАМАС также не поступало. Согласно утверждению источника, встреча состоялась в Анкаре.
7 октября произошло резкое обострение палестинско-израильского конфликта. Боевое крыло палестинского движения ХАМАС атаковало приграничные районы Израиля. В свою очередь, власти Израиля объявили о переходе в состояние войны, а также об ответной операции против сектора Газа.
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