Белый дом попросил Конгресс о помощи Украине, указывая на "серьезность ситуации"

"Как я вам ранее и говорил, время не на нашей стороне. Взлетная полоса тут тянуться вечно не будет - не только в плане операций "на земле" в Израиле и на Украине, но и нашей способности оказывать военную помощь обоим партнерам. У нас имеются существующие полномочия, существующие ассигнования в обоих случаях. Однако с учетом темпов расходования [этой военной помощи] и способности Министерства обороны США возобновлять [запасы оружия и военной техники] нам действительно необходимо дополнительное финансирование. Поэтому мы учитываем время", - признал сотрудник СНБ.