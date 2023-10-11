В США ответили на вопрос о размещении второго авианосца возле Израиля

Вашингтон пока не принял решение о переброске к берегам Израиля второго авианосца, но он движется в этом направлении. Такое заявление сделал координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби, передает «РИА Новости».

«Я видел сообщения в прессе, что мы приняли окончательное решение разместить в восточном Средиземноморье второй авианосец. Никаких оперативных решений такого рода принято не было, но авианосец движется в этом направлении», — сказал он.

По словам Кирби, по ранее утвержденным планам в зону ответственности Европейского командования Пентагона выдвигается авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» со своей ударной группой.