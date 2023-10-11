Пентагон оценил способность США снабжать оружием Израиль и Украину

Вашингтон в состоянии как сейчас, так и в дальнейшем оказывать военную помощь своим союзникам, Израилю и Украине, рассказал на пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты задали вопрос министру о том, будет ли на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке оказываться помощь Украине.

Остин пояснил в ответ, что США в состоянии оказывать военную помощь как Израилю, так и Украине. Он добавил, что страна «может делать и то, и другое, и будет делать это».

Глава Пентагона пояснил, что Соединенные Штаты будут делать все необходимое для поддержки союзников, а также для обеспечения способности защищать собственные интересы и поддерживать оборону державы.

Украина по-прежнему пользуется поддержкой Республиканской и Демократической партий, констатировал Остин.