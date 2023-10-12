Писториус назвал тревожными результаты расследования повреждения Balticconnector
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что результаты предварительного расследования повреждения трубопровода Balticconnector вызывают беспокойство.
Теперь, по его словам, необходимо спокойно обсудить детали между союзниками. Никакой дополнительной информации глава оборонного ведомства ФРГ не предоставил.
Работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией была приостановлена в связи с подозрением на утечку. Власти Финляндии сообщили на пресс-конференции 10 октября, что повреждение на газопроводе, обнаруженное рано утром 9 октября, вероятно, является результатом внешнего воздействия. Ведется расследование. Главный инспектор по уголовным делам Тимо Килпеляйнен указал, что точка повреждения газопровода находится в экономической зоне Финляндии, в центральной части Финского залива.
Газопровод Balticconnector проложен между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Его протяженность по дну Балтийского моря составляет почти 80 км, по суше в Эстонии - 55 км, в Финляндии - 21 км. Пропускная способность - до 2,6 млрд куб. м в год. Эстония и Финляндия заявили, что приостановка работы газопровода не повлияет на их энергетическую безопасность.