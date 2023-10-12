Писториус назвал тревожными результаты расследования повреждения Balticconnector

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что результаты предварительного расследования повреждения трубопровода Balticconnector вызывают беспокойство.

"Информация, которой я обладаю, вызывает тревогу", - сказал Писториус в Брюсселе в кулуарах министерской встречи НАТО.

Теперь, по его словам, необходимо спокойно обсудить детали между союзниками. Никакой дополнительной информации глава оборонного ведомства ФРГ не предоставил.

Работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией была приостановлена в связи с подозрением на утечку. Власти Финляндии сообщили на пресс-конференции 10 октября, что повреждение на газопроводе, обнаруженное рано утром 9 октября, вероятно, является результатом внешнего воздействия. Ведется расследование. Главный инспектор по уголовным делам Тимо Килпеляйнен указал, что точка повреждения газопровода находится в экономической зоне Финляндии, в центральной части Финского залива.