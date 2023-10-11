В Китае назвали способ разрешения палестино-израильского конфликта

«Выход из замкнутого круга и успокоение палестино-израильского конфликта состоит в возврате к плану "Два государства для двух народов", возобновлении мирных переговоров, создании независимого палестинского государства и достижении мирного сосуществования между Палестиной и Израилем», — заявил дипломат.