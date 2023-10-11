Пограничная служба Финляндии не комментирует передвижение отдельных судов в Финском заливе, недалеко от поврежденного трубопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Об этом на пресс-конференции заявил командующий пограничной службой Микко Симола.

Отвечая на вопрос о российском танкере, который, как сообщается, был замечен недалеко от места происшествия, Симола заявил:

"Пограничная служба не комментирует движение отдельных судов. Но она ведет тщательную патрульную работу в морских акваториях ежедневно 24 часа в сутки и круглый год".

Симола добавил, что на данном этапе расследования он не хочет подробно рассказывать о том, что именно было обнаружено на морском дне у Balticconnector.