Президент Бразилии призвал эвакуировать женщин и детей из сектора Газа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал ХАМАС отпустить израильских детей-заложников, а Израиль — позволить эвакуировать из сектора Газа детей и женщин. Об этом бразильский президент написал в Twitter.

«Хочу обратиться к генсекретарю ООН и международному сообществу, чтобы мы вместе срочно использовали все ресурсы, чтобы положить конец нарушению прав человека в конфликте на Ближнем Востоке. Детей никогда нельзя брать в заложники, в каком бы уголке мира они не находились», — написал он.

Помимо этого, да Сильва также призвал Израиль остановить бомбардировку сектора Газа, чтобы позволить женщинам и детям покинуть регион.

«Израиль должен остановить бомбардировку, чтобы палестинские дети и их матери покинули сектор Газа через границу с Египтом. В безумии войны должен быть хоть минимум человечности», — написал он.

Как считает да Сильва, международное сообщество должно срочно вмешаться в ситуацию в регионе, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы. Он также подчеркнул, что Бразилия поддерживает все усилия по немедленной остановке конфликта.