В КНР призвали к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке

Спецпосланник Китая призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке
Специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь заявил, что на фоне обострения палестино-израильского конфликта первоочередная задача — прекращение огня и защита гражданского населения.
Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на МИД Китая.
Чжай Цзюнь провел 11 октября телефонный разговор с первым замминистра иностранных дел Палестины.
«Делом первостепенной важности является немедленное прекращение огня и защита гражданского населения», — сказал он.
По словам китайского дипломата, международному сообществу необходимо совместно посодействовать охлаждению ситуации, а также предоставить гумпомощь палестинцам.
Ранее российский президент Владимир Путин указал на важность поиска компромиссных решений при урегулировании палестино-израильского конфликта.