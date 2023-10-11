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Спецпосланник Китая призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке

Специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь заявил, что на фоне обострения палестино-израильского конфликта первоочередная задача — прекращение огня и защита гражданского населения.

В КНР призвали к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке
© globallookpress.com

Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на МИД Китая.

Чжай Цзюнь провел 11 октября телефонный разговор с первым замминистра иностранных дел Палестины.

«Делом первостепенной важности является немедленное прекращение огня и защита гражданского населения», — сказал он.

По словам китайского дипломата, международному сообществу необходимо совместно посодействовать охлаждению ситуации, а также предоставить гумпомощь палестинцам.

Ранее российский президент Владимир Путин указал на важность поиска компромиссных решений при урегулировании палестино-израильского конфликта.