Санду заявила, что Молдавии нужна оснащенная армия

Молдавии нужна современная и оснащённая армия, которая сможет взаимодействовать с «внешними партнёрами», считает молдавский президент Майя Санду.

«Молдове нужна современная, оснащенная армия, способная взаимодействовать со внешними партнерами. Нейтралитет обязывает нас развивать армию, которой будут гордиться граждане», — цитирует её Sputnik Молдова.

Как отмечал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, Североатлантический альянс разделяет интерес Молдавии к модернизации её армии, поэтому готов помочь Кишинёву в этом вопросе.