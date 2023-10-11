Что такое Хезболла, их численность и отношение к ХАМАС

Пока армия Израиля ведет бои с боевиками палестинского движения ХАМАС на юге страны, ливанское движение «Хезболла» обещало открыть второй фронт в северной части Израиля. Там заявили, что солидарны с ХАМАС и готовы поддержать группировку в борьбе с Тель-Авивом.

Рассказываем, что такое «Хезболла», сколько членов насчитывает движение и как его участники относятся к ХАМАС.

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История «Хезболлы»

Название группировки переводится на русский как «Партия Аллаха». Это одновременно и военное, и политическое движение в Ливане, которое объединяет в себе шиитов, желающих установления в стране исламского государства.

Движение было создано в начале 1980-х годов при содействии иранского Корпуса Стражей Исламской революции. «Хезболлу» организовывали на фоне антиамериканских и антиизраильских настроений в Ливане и его основной целью была борьба с военным присутствием Тель-Авива в Южном Ливане.

С одной стороны, она является полноценной политической партией. Впервые участие в парламентских выборах в Ливане «Хезболла» приняла в 1992 году. Тогда «Партия Аллаха» смогла занять 12 депутатских мест из 128. Позднее она нарастила свое присутствие в парламенте и в один момент даже заняла большинство, став реальной политической силой в стране. Позднее большинство было утеряно, поскольку группа «просела» под остальными ливанскими партиями.

Движение представляет интересы шиитской части населения страны — она ставит своей целью установление исламского государства по образцу Ирана. В основе идеологии «Хезболлы» лежит не только Коран, но и труды лидера Исламской революции в Иране Хомейни.

Отметим, что еще одна особенность «Хезболлы», которая отличает движение от обычной политической партии — это собственная армия, которая независима от Вооруженных сил Ливана. Группировка единственная смогла сохранить свое боевое крыло после гражданской войны.

Численность и структура «Хезболлы»

Первоначально у «Хезболлы» не было четкой организационной структуры. Ее участники не имели «членских билетов» и каких-либо четко оговоренных обязанностей. Позднее, с осуществлением более организованной политической деятельности, в партии «Хезболла» стала вырисовываться структура. Сейчас она имеет довольно формальный вид и основана на принципах главенства религиозных лидеров.

На данный момент официальным руководителем является генеральный секретарь «Хезболлы» является Хасан Насралла. Он занял этот пост после убийства его предшественника Аббаса аль-Мусави силами ЦАХАЛ в 1992 году.

Численность группировки точно неизвестна. В 2004 году спецслужбы Израиля заявляли, что вооруженные отряды «Хезболлы» насчитывали 10 моторизированных и 6 пехотных батальонов по 250 человек, что составляет около 4 тысячи бойцов, а также еще 5 тысяч резервистов. Позднее, в 2006 году, их численность составляла от 7 до 11 тысяч человек.

По другой оценке, численность боевого крыла организации может составлять около 30 тысяч бойцов. Газета «Аль-Ахбар» в 2013 году сообщала, что примерно треть из них имеет обширный боевой опыт.

Отметим, что вооружение у группировки современное и разнообразное. У «Хезболлы» есть тысячи установок РСЗО, свыше 100 тысяч ракет к ним, ствольная артиллерия, беспилотники, различные противотанковые ракетные комплексы. Кроме того, газета The Times сообщала, что у движения есть тайные склады оружия в Сирии, на которых хранятся ракеты класса «земля-земля».

Отношение «Хезболлы» с государствами мира и ХАМАС

«Хезболлу» считают террористической организацией в ряде стран: США, Великобритании, Германии, Нидерландах, Канаде, Израиле, Австралии и Египте. Они обвиняют группировку в террористических акциях против мирного населения и военных.

В России статус террористической организации партия «Хезболла» не получила. В ноябре 2015 года замглавы МИД РФ и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке Михаил Богданов разъяснил эту ситуацию тем, что «Хезболла» не совершала терактов на территории РФ и является законной общественно-политической силой, имея представителей в парламенте Ливана.

Отношения у ХАМАС и «Хезболлы» нельзя назвать простыми. Как и ХАМАС, «Хезболла» не признает права Израиля на существование и хочет его уничтожить. У группировок много общего — они имеют в своем составе политические и боевые крылья, устраивают теракты, имеют представительство в законодательных и исполнительных органах власти. При этом «Хезболла» является более радикальной организацией, а также начала раньше распространять свое политическое влияние.