$99.93-1.42105.69-1.35

Нетаньяху и глава оппозиции договорились создать чрезвычайное правительство

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава партии «Нацединство» Ганц договорились сформировать чрезвычайное правительство Израиля. Об этом сообщают РИА Новости.

Нетаньяху и глава оппозиции договорились создать чрезвычайное правительство
© Газета.Ru

10 октября в Израиле Главы коалиционных партий предложили создать чрезвычайное правительство. По данным государственной телерадиокорпорации Kan, которая ссылается на заявление партии Нетаньяху «Ликуд», парламентарии поручили премьер-министру страны сформировать «правительство народного единства». Решение приняли единогласно.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости