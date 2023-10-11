Нетаньяху и глава оппозиции договорились создать чрезвычайное правительство

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава партии «Нацединство» Ганц договорились сформировать чрезвычайное правительство Израиля. Об этом сообщают РИА Новости.

10 октября в Израиле Главы коалиционных партий предложили создать чрезвычайное правительство. По данным государственной телерадиокорпорации Kan, которая ссылается на заявление партии Нетаньяху «Ликуд», парламентарии поручили премьер-министру страны сформировать «правительство народного единства». Решение приняли единогласно.