Bild: Израилю грозит война на пять фронтов в случае эскалации конфликта

Израиль может быть вынужден вести войну на пять фронтов в случае прямого вмешательства в конфликт других стран и группировок ближневосточного региона. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на экспертов из аналитического центра Le Beck.

"Мы имеем дело с затяжным конфликтом, который обладает большим потенциалом дальнейшей эскалации", - цитирует издание результаты исследования центра.

В то время как Израиль ведет борьбу с ХАМАС на западе страны, а с севера обороняется от ливанских ракет, существует опасность, что этот конфликт может расшириться и превратиться в "войну на пять фронтов", пишет издание. Газета утверждает, что потенциальная угроза для Израиля исходит от Ирана, который "уже много лет финансирует террористические организации ХАМАС и "Хезболлах".

Четвертый и пятый фронт, как пишет Bild, могут быть открыты палестинскими группировками на Западном берегу реки Иордан и иранскими боевиками в Сирии. Кроме того, эксперты аналитического центра не исключают угрозы вовлечения в конфликт Ирака или Йемена, однако пока не рассматривают эту теорию всерьез.

"Это естественное давление еще больше усилится, если Израиль вторгнется в сектор Газа и попытается уничтожить ХАМАС - независимо от того, возможно ли это вообще или нет", - добавили исследователи.