В Ираке предупредили о последствиях вторжения Израиля в Газу

«Продолжение бомбардировок Газы <...> и намеки на совершение наземной операции — все это ведет к безумию в регионе. Исламская и арабская улица разгорячена, видя все эти преступления. И игнорирование, неучет мнения простых людей несет очень большую угрозу для всего мира», — отметил ас-Судани во время пленарного заседания Российской энергетической недели.