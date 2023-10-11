Санду назвала Россию угрозой для Молдавии

«Мы очень ясно видим, как на протяжении всех лет независимости Кремль пытался нас унизить и распоряжаться нашей судьбой. Энергетическим шантажом, экономическим шантажом и эмбарго, военным шантажом, сохранением некоторых войск на нашей территории против нашей воли, финансированием некоторых преступных группировок, желающих захватить государство, дезинформацией и ложью, оскорбительными заявлениями в адрес нашего народа и всем людям, которые здесь живут», — отметила Санду.