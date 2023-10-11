Посол Палестины в РФ ответил на вопрос о погибших в Израиле россиянах

У Палестины нет информации, при каких обстоятельствах в результате атаки ХАМАС по Израилю погибли четыре гражданина России, сообщил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль. По его словам, которые передает ТАСС, пока подтвержден только факт гибели россиян в ходе палестино-израильского конфликта.

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Я связывался с вашим посольством в Палестине, в Израиле. До сих пор известно о четырех [погибших], но неясно, как это произошло, — заявил он, добавив, что у Палестины также нет информации, числятся ли граждане России среди удерживаемых группировкой ХАМАС.

О гибели четверых граждан России в результате эскалации конфликта в Израиле сообщили в посольстве РФ в Тель-Авиве 10 октября. Еще шесть россиян числятся пропавшими без вести. В связи с увеличением числа обращений от родственников туристов посольство открыло дополнительную горячую линию.