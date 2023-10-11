В секторе Газа закончилось топливо для электростанции

При этом министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о том, что отдал приказ о «полной блокаде» сектора Газа. Он заверил, что там «не будет ни электричества, ни еды, ни топлива», так как его страна сражается со «зверями в человеческом обличье» и будет «действовать соответственно».