В секторе Газа закончилось топливо для электростанции

СМИ: остановлена единственная электростанции в секторе Газа
Единственная электростанция в секторе Газа прекратила свою работу из-за отсутствия топлива, в анклаве нет света. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
7 октября палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль. Израильская армия начала наносить ответные удары. Власти объявили, что страна находится в состоянии войны.
При этом министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о том, что отдал приказ о «полной блокаде» сектора Газа. Он заверил, что там «не будет ни электричества, ни еды, ни топлива», так как его страна сражается со «зверями в человеческом обличье» и будет «действовать соответственно».
В результате бомбардировок пострадали десятки жилых домов, фабрик, мечетей и магазинов. Сектор Газа «переживает гуманитарную катастрофу», заявил глава правительственного информационного бюро Саламе Маруф.
«Электростанция полностью остановилась из-за истощения запасов топлива... И невозможно продолжать предоставлять все основные жизненные услуги», - сообщил он.
По словам Маруфа, власти сектора Газа посылают международному сообществу и его гуманитарным организациям «сигнал бедствия, подчеркивая, что необходимо действовать быстро, чтобы остановить это преступление против человечности».