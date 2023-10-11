США с союзниками предостерегли "Хезболлах" от вмешательства в конфликт в Израиле

Соединенные Штаты с союзниками предостерегли шиитскую организацию "Хезболлах" от эскалации конфликта в Израиле и считают, что группировка не вмешается в боевые действия. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации и дипломатов.