CNN: США с союзниками предостерегли "Хезболлах" от вмешательства в конфликт в Израиле
Соединенные Штаты с союзниками предостерегли шиитскую организацию "Хезболлах" от эскалации конфликта в Израиле и считают, что группировка не вмешается в боевые действия. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации и дипломатов.
"Западные союзники, имеющие неофициальные связи с "Хезболлах", передали несколько сообщений", - сказал каналу западный дипломат. По его словам, ответ боевиков свидетельствует о "желании "Хезболлах" по-прежнему не идти на эскалацию".
По словам источников телеканала, предупреждения западных стран возымели действие на боевиков.