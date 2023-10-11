На Украине призвали ускорить отказ от русского языка в телеэфире

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь потребовал от украинских телеканалов как можно скорее отказаться от русского языка в своих программах и использовать только украинский. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на своей странице в соцсетях.

Креминь рассказал, что обратился к вещателям и медиагруппам с просьбой рассмотреть возможность досрочно обеспечить реализацию положений закона Украины «о медиа». В частности, он призвал применять исключительно украинский для синхронного или последовательного перевода выступлений участников передач, которые говорят на русском.

«Сейчас действующее законодательство Украины позволяет использование негосударственного языка в прямом телеэфире украиноязычных программ. Но… предлагаю телеканалам, не дожидаясь июля 2024 года, использовать исключительно украинский язык в своих эфирах», — отметил Креминь.