Бельгия поможет Украине за счет дохода от замороженных активов РФ

Бельгия создает фонд помощи Украине в размере €1,7 млрд с использованием доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил сегодня премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, пишет РИА Новости.

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После начала Россией спецоперации на Украине западные страны ввели обширные антироссийские санкции. В частности, была заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов.

В феврале 2023 года министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем заявил, что в стране заморожены российские активы на €58 млрд и это «самый высокий показатель» среди всех европейских государств.

Сегодня премьер Бельгии Александр де Кроо объявил о создании фонда помощи Украине.

«Мы создадим фонд на общую сумму 1,7 миллиарда евро. Этот фонд будет финансироваться за счет миллиардов российских активов, которые были заморожены в Бельгии. В Бельгии действует система налогообложения доходов от замороженных активов. Получаемые налоги от доходов должны на 100% передаваться Украине», - пояснил де Кроо на совместной пресс-конференции в Брюсселе с Владимиром Зеленским.

По его словам, Бельгия планирует передавать Украине деньги, получаемые от налогообложения прибыли от замороженных российских активов. Эти средства будут использоваться как для приобретения оружия, так и для гуманитарной помощи и финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, уточнил политик.