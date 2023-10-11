Умер один из основателей ХАМАС шейх Абдель Фаттах Духан

Умер шейх Абдель Фаттах Духан, сообщает палестинский Telegram-канал Gaza Now. Отмечается, что он был одним из первых основателей движения ХАМАС.

Умер шейх Абдель Фаттах Духан, который являлся одним из первых основателей ХАМАС, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по дому командующего военным крылом палестинской организации ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Мухаммеда Ад-Дейфа. Отмечается, что в результате погибли его ближайшие родственники. О судьбе самого командующего информации нет. В Израиле его считают одним из главных террористов, палестинцы называют его легендарным борцом за свободу. Его неоднократно пытались уничтожить. Он получал множество ранений, потерял глаз, руку, однако каждый раз ему удавалось выжить.

До этого израильская сторона заявляла о ликвидации члена политбюро ХАМАС Закарии Абу Маамра. Он являлся руководителем управления по внутренним связям в палестинской группировке и координировал бойцов из Газы. Также он был доверенным лицом руководителя ХАМАС Яхьи Синвара.