Турцию призвали выбрать между ЕС с НАТО и Россией с Ираном и ХАМАС

Замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас призвал Турцию выбрать между Европейским союзом (ЕС) с НАТО и Россией с ХАМАС. Его слова приводит греческая газета Naftemporiki.

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Политик напомнил, что все 27 стран Евросоюза признали право Израиля на самооборону и осудили террористическую атаку на израильскую территорию.

«Турция должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть: с нами — с Европейским Союзом, НАТО, нашими ценностями, духом Запада — или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и Хезболлой», — заявил Схинас.

Он подчеркнул, что Анкара должна дать ясный ответ. При этом он отметил, что Турция остается ключевым партнером для поддержания стабильности в вопросах иммиграции и торговли.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мир на Ближнем Востоке возможен только при независимости Палестины. Он заявил, что Анкара будет прилагать необходимые усилия для снижения напряженности и скорейшего прекращения противостояния.