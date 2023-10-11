Литва усилит охрану СПГ-терминала и Клайпедского порта

Охрана работающего в Клайпедском государственном порту Литвы терминала сжиженного природного газа (СПГ-терминал) и самого порта будет усилена в рамках реагирования на инцидент на газопроводе Balticconnector, соединяющем газовые сети Финляндии и Эстонии. Решение об этом принято на совместном заседании в правительстве объединенного центра борьбы с угрозами в сфере безопасности и национального центра по управлению кризисами.

"Решено усилить патрулирование у СПГ-терминала и у ворот порта", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Намечено также более тесно сотрудничать с союзниками по вопросам охраны стратегически важных объектов.

"Необходимо поставить эти вопросы на международную повестку дня", - отмечается в сообщении.

Газопровод Balticconnector проложен между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. По дну Балтийского моря его протяженность составляет почти 80 км, по суше в Эстонии - 55 км, в Финляндии - 21 км. Его пропускная способность - до 2,6 млрд куб. м в год.