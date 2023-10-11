Литва усилит охрану СПГ-терминала и Клайпедского порта

Литва усиливает охрану СПГ-терминала и Клайпедского порта
Охрана работающего в Клайпедском государственном порту Литвы терминала сжиженного природного газа (СПГ-терминал) и самого порта будет усилена в рамках реагирования на инцидент на газопроводе Balticconnector, соединяющем газовые сети Финляндии и Эстонии. Решение об этом принято на совместном заседании в правительстве объединенного центра борьбы с угрозами в сфере безопасности и национального центра по управлению кризисами.
"Решено усилить патрулирование у СПГ-терминала и у ворот порта", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Намечено также более тесно сотрудничать с союзниками по вопросам охраны стратегически важных объектов.
"Необходимо поставить эти вопросы на международную повестку дня", - отмечается в сообщении.
Газопровод Balticconnector проложен между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. По дну Балтийского моря его протяженность составляет почти 80 км, по суше в Эстонии - 55 км, в Финляндии - 21 км. Его пропускная способность - до 2,6 млрд куб. м в год.
Как ранее сообщил оператор газотранспортной системы Финляндии Gasgrid, работа подводного газопровода между странами приостановлена в связи с подозрением на утечку. Власти Финляндии на пресс-конференции 10 октября заявили, что обнаруженное 9 октября повреждение на газопроводе, вероятно, вызвано внешним воздействием. Ведется расследование. Кроме того, главный инспектор по уголовным делам Тимо Килпеляйнен сообщил, что газопровод поврежден в экономической зоне Финляндии, то есть в центральной части Финского залива.