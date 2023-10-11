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Эксперт оценил влияние американской помощи Израилю на ход конфликта с ХАМАС

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в разговоре с Рамблером прокомментировал поддержку Израиля со стороны США, а также поделился мнением о дальнейшем развитии конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее было принято решение о направлении [к берегам Израиля] второй авианосной ударной группировки, поэтому здесь речь идет не только о военно-технической помощи США Израилю, но и о военной. При этом ее масштабы, как это всегда бывало, будут огромны, что имеет важное значение. Надо понимать, что ХАМАС не зря готовился столько лет. Конечно, там просчитывали все эти вещи, и просто американской военно-технической помощью Израиль не решит все политико-цивилизационные проблемы. А их надо решать созданием палестинского государства, предоставлением ему суверенитета и урегулированием отношений между Израилем и этим государством. Это по большому счету, потому что военные действия могут тянуться очень долго.

Алексей Подберезкин
Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО
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Специалист предположил, что ХАМАС планировал вести боевые действия как минимум на протяжении нескольких недель или месяцев.

"Как говорят злые языки, Израиль потерпел поражение на начальном этапе [эскалации конфликта] - где-то что-то недосмотрел, где-то что-то не учел. Но при всем при том армия Израиля, конечно, оперативно мобилизовалась: 300 тысяч резервистов быстро пришли на свои места - уже с оружием, уже зная, чем они будут заниматься. Для сравнения хотел бы напомнить, что у нас мобилизация тех же 300 тысяч человек заняла несколько месяцев", — добавил аналитик.

Подготовленная и высококвалифицированная армия Израиля одержит победу над военной организацией ХАМАС, считает эксперт.

"По большому счету разгромить несколько батальонов боевиков она может достаточно быстро. Она может уничтожить и весь сектор Газа. По площади он примерно равен Москве. И так как он расположен вдоль побережья, то и уничтожать его гораздо проще. Армия Израиля может сделать все это достаточно быстро. Но как она победит сопротивление - не только ХАМАС, но и "Хезболлы", и Организации освобождения Палестины, и помощь арабских государств, которые, конечно, к этому готовились?", — задался вопросом эксперт.

В качестве иллюстрации сказанному Подберезкин напомнил, что в Южном Йемене силы сопротивления достаточно успешно действуют уже не один год.

"Они уничтожают, в том числе, и системы противовоздушной обороны, и инфраструктуру, и авиацию противника. А это обычные партизаны, над которыми все посмеивались... Сколько смогут сопротивляться и вести борьбу хамасовцы - во многом это зависит от их мотивировки, от их настроя, а это у них есть. Причем не только у них, но и у целого ряда арабских государств и радикальных группировок. То, что хамасовцы пошли на такие радикальные меры, означает, что они планировали и будут действовать в режиме партизанской войны не один месяц как минимум. Поэтому здесь военно-техническая и финансовая помощь США Израилю, конечно, имеет большое значение, но она не настолько принципиальна", — отметил эксперт.

Дальнейшее развитие конфликта во многом будет зависеть от поведения ХАМАС, подчеркнул профессор.

"Военные действия - это всегда планы двух сторон. И пока что хамасовцы доказали, что они планируют лучше. Как я понимаю, они предусмотрели различные варианты развития событий, в том числе и с американской помощью, и с направлением авианосных ударных группировок. Но, честно говоря, я не очень понимаю, чем могут помочь Израилю авианосные ударные группировки США. Но можно отметить, что по ним самим могут нанести удар силы ХАМАС и не только, и это станет существенной проблемой для американцев, ведь у них на Ближнем Востоке несколько баз, и по ним тоже будут бить. Полагаю, что все это может вылиться в достаточно крупный конфликт на Ближнем Востоке ", — заключил собеседник.

Ранее экс-сотрудник Конгресса, аналитик Брэндон Вейхерт в статье для издания 19FortyFive высказал мнение, что Израилю без поддержки Соединенных Штатов грозит разгром в противостоянии с ХАМАС и движением "Хезболла".

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