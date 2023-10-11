"Военные действия - это всегда планы двух сторон. И пока что хамасовцы доказали, что они планируют лучше. Как я понимаю, они предусмотрели различные варианты развития событий, в том числе и с американской помощью, и с направлением авианосных ударных группировок. Но, честно говоря, я не очень понимаю, чем могут помочь Израилю авианосные ударные группировки США. Но можно отметить, что по ним самим могут нанести удар силы ХАМАС и не только, и это станет существенной проблемой для американцев, ведь у них на Ближнем Востоке несколько баз, и по ним тоже будут бить. Полагаю, что все это может вылиться в достаточно крупный конфликт на Ближнем Востоке ", — заключил собеседник.