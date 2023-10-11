Российский посол призвал осудить террористические действия ХАМАС

Посол России в Израиле Анатолий Викторов призвал осудить террористические действия организации ХАМАС. Его слова приводит ТАСС.

«Террористические методы, использованные боевиками ХАМАС в начальной стадии противостояния, заслуживают только осуждения, никаких дебатов тут быть не может», — высказался Викторов.

Он также заявил о необходимости срочно запустить прямые переговоры между сторонами конфликта и урегулировать все вопросы.

Также дипломат ответил на вопрос о возможной эвакуации российских дипломатов из Израиля. Он пояснил, что те готовы при необходимости к отъезду, но сейчас этого не требуется.