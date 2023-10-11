Эрдоган назвал массовым убийством происходящее на Ближнем Востоке

"Мы считаем неправильными какие-либо действия против гражданского населения. Мы считаем, что у войны также есть мораль и что стороны должны ее соблюдать. К сожалению, этот принцип грубо нарушается в конфликтах в Израиле и секторе Газа", - добавил Эрдоган.