Эрдоган назвал массовым убийством происходящее на Ближнем Востоке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что происходящее на Ближнем Востоке больше похоже на массовое убийство, а не на войну.
"Непропорциональное применение силы против сектора Газа, лишенное какого-либо морального обоснования, может привести Израиль в совершенно нежелательное для него место на мировой арене. Этот конфликт, который ведется постыдными методами, не война, а массовое убийство", - сказал он, выступая в парламенте.
Трансляцию вело местное телевидение.
"Мы считаем неправильными какие-либо действия против гражданского населения. Мы считаем, что у войны также есть мораль и что стороны должны ее соблюдать. К сожалению, этот принцип грубо нарушается в конфликтах в Израиле и секторе Газа", - добавил Эрдоган.