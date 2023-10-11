Палестина пожаловалась в МУС на применение запрещенного оружия Израилем

Палестина попросила Международный уголовный суд (МУС) изучить вопрос применения Израилем запрещенного оружия во время бомбардировок в секторе Газа, заявил на канале Al Jazeera министр юстиции Палестины Мухаммед Шалалда.

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По его словам, Армия обороны Израиля использует запрещенное оружие на международном уровне для того, чтобы атаковать мирных жителей в секторе Газа, передает ТАСС.

В частности, Шалалда подчеркнул, что вмешательство МУС необходимо в связи с применением Израилем белого фосфора и другого запрещенного оружия.

Ранее в ООН сообщили, что более 263,9 тыс. человек в Газе были вынуждены покинуть дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта.