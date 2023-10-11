В Швеции не смогли установить причастных к взрывам на «Северных потоках»

Совместное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» прокуратурой Швеции и службы безопасности не дало результатов. Причастные к случившемуся не установлены, заявил министр обороны королевства Пол Юнсон в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), запись которого опубликована в Telegram-канале.