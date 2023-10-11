Эксперт предположил, что повредило газопровод Balticconnector

Газопровод Balticconnector мог быть поврежден корабельным якорем. Как сообщает ТАСС, такое мнение высказал телерадиоканалу Yle глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен.

По его словам, если труба «сдвинулась и повреждена ее половина», то к этому мог привести дрейф большого корабля со сброшенным якорем, например, при шторме. Саволайнен отметил, что в таком случае будет сложно доказать, был ли это несчастный случай или преднамеренное действие.

«Россию не следует обвинять, пока не будет проверено, был ли это корабль, какой именно корабль и связан ли он с Россией», — добавил он.

Напомним, что ранее оператор газотранспортной системы Финляндии Gasgrid, работа подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией приостановлена в связи с подозрением на утечку. Компания и эстонский оператор газотранспортной системы Elering сообщили, что «заметили необычное падения давления» в газопроводе, из-за чего заподозрили, что он дал течь.