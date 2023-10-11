В Латвии уволили эксперта по образованию за высказывания об учебниках на русском
Государственный центр содержания образования Латвии (VISC) уволил старшего эксперта Риту Курсите после ее высказывания о школьных материалах по русскому языку. Об этом сообщает портал LSM.
Ранее Курсите в интервью телеканалу LTV заявила, что если в Латвии запретят все, связанное с РФ, то страна окажется в информационном вакууме.
«Точно так же, если мы подсчитаем, сколько лет назад были у Германии в подчинении — значит ли это, что мы и немецкий теперь не учим? Учим!» — добавила она.
В VISC подчеркнули, что мнение эксперта не совпадает с «официальным мнением центра». Материалы с высказываниями Курсите удалили из СМИ, а некоторые журналисты и вовсе стали осуждать ее заявления. В частности, портал «Пресс.Лв» написал, что заявление специалиста вызывает недоумение — в публикации ей посоветовали уточнить свои слова.